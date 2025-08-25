Die kranken Schwestern & ihre Brüder (6/7)Jetzt kostenlos streamen
Die kranken Schwestern & ihre Brüder
Folge 23: Die kranken Schwestern & ihre Brüder (6/7)
22 Min.Folge vom 25.08.2025
Satirisches Gag-Feuerwerk in österreichischer Top-Besetzung. Besetzung: Monica Weinzettl Vivian Bartsch Sigrid Hauser Fifi Pissecker Giro de Luca Rupert Henning Grissemann & Stermann O. Lendl Regie: Leo Bauer
Die kranken Schwestern & ihre Brüder
