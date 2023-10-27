Die Landarztpraxis
Folge 10: Der letzte Tag
34 Min.Folge vom 27.10.2023Ab 6
Sarah kommt bei ihrem Abschied von Wiesenkirchen nicht dazu, reinen Tisch mit Fabian zu machen. Als sie schon unverrichteter Dinge abreisen will, trifft sie zusammen mit Tochter Leo eine lebensverändernde Entscheidung. Fabian nimmt Abschied von Sarah und geht wieder einen Schritt auf seine Frau Alexandra zu. Nach langer Zeit schlafen die beiden wieder miteinander. Doch dann steht Fabian plötzlich wieder Sarah gegenüber, die verkündet, in Wiesenkirchen zu bleiben.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln