SAT.1Staffel 1Folge 14vom 02.11.2023
Folge 14: Die blutige Braut - 34 Min. - Ab 6

Als Sarah und Fabian nach ihrem Streit in der Praxis wieder aufeinandertreffen, hat Fabian das Gefühl, etwas gutmachen zu müssen. Er überrascht Sarah mit einer netten Geste und die beiden versöhnen sich. Max hadert nach der gemeinsamen Nacht mit Sarah mit seinen Gefühlen. Als er das Gespräch mit der charmanten Ärztin sucht, stößt diese ihm jedoch ungewollt vor den Kopf.

