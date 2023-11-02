Die Landarztpraxis
Folge 14: Die blutige Braut
34 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 6
Als Sarah und Fabian nach ihrem Streit in der Praxis wieder aufeinandertreffen, hat Fabian das Gefühl, etwas gutmachen zu müssen. Er überrascht Sarah mit einer netten Geste und die beiden versöhnen sich. Max hadert nach der gemeinsamen Nacht mit Sarah mit seinen Gefühlen. Als er das Gespräch mit der charmanten Ärztin sucht, stößt diese ihm jedoch ungewollt vor den Kopf.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln