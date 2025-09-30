Ich kenne dein GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 17: Ich kenne dein Geheimnis
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6
Sarah und Max lassen sich zu einem Kuss hinreißen, den Basti fast sieht. Als Sarah Alexandras Fest zu einer Impfaktion umfunktioniert, beeindruckt sie Max und Fabian mit ihrer zupackenden Energie. Doch dann wird die Ärztin jäh von Leos Vorwürfen aus ihrer Planung gerissen. Alexandra will sich auf ihrem Fest ausgiebig feiern lassen. Als Fabian ihr verkündet, dass sie ihre Party nutzen werden, um die Dorfbewohner zu impfen, sieht Alexandra ihre Feier den Bach runtergehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln