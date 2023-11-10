Die Landarztpraxis
Folge 20: Der Brief
34 Min.Folge vom 10.11.2023Ab 6
Sarah verstrickt sich zu ihrer eigenen Verzweiflung immer weiter in Lügen. Als sich Fabian bei ihr für Alexandras Verdächtigungen entschuldigt, wächst Sarahs schlechtes Gewissen. Dennoch verteidigt sie ihre Lüge und Leo vor Alexandra wie eine Löwenmutter. Als Sarah am Abend auf Max trifft, wird ihr bewusst, dass sie aufgrund ihrer eigenen Probleme alles andere um sie herum ausgeblendet hat. Denn Max geht es nicht gut. Offenbar hat er eine beunruhigende Nachricht erhalten.
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln