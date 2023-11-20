Die Landarztpraxis
Folge 26: Zurück nach Berlin?
34 Min.Folge vom 20.11.2023Ab 12
Sarah muss sich um ihre Tochter Leo kümmern, die Liebeskummer wegen Basti hat. Als Leo deshalb zurück nach Berlin will, beißt sie bei ihrer Mutter allerdings auf Granit. Doch dann ist Leo plötzlich verschwunden und Sarah ist in großer Sorge. Denn niemand weiß, wo Leo steckt. Alexandras Unfall hat Fabian wachgerüttelt. Er gibt sich selbst die Schuld daran und will von nun an wieder für seine Frau da sein. Doch dafür muss er sich Sarah endgültig aus dem Kopf schlagen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln