Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 1Folge 36vom 04.12.2023
Folge 36: Zerrissen

35 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 6

Sarah lässt das Gefühlschaos wegen Fabian einfach nicht los. In ihrer Not vertraut sie sich Max an. Sie ahnt nicht, dass Alexandra sich ebenfalls hilfesuchend an Max wendet. Als dieser vor Fabian überraschend Partei für beide Frauen ergreift, kommt es zwischen den Freunden zum Streit. Und so kann Sarah nicht verhindern, dass Alexandra zufällig mitanhört, was zwischen Sarah und Fabian in Köln vorgefallen ist.

