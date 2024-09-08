Die Landarztpraxis
Folge 47: Das letzte Eis
35 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Alexandras verheimlichte Fehlgeburt macht Sarah schwer zu schaffen. Sie weiß, dass Alexandra versuchen will, so schnell wie möglich wieder schwanger zu werden, um Fabian weiterhin an sich zu binden. Als Sarah Alexandra deswegen eindringlich ins Gewissen reden will, eskaliert die Situation. Währenddessen verbringt Georg den letzten Tag vor der riskanten Herzoperation, die er nicht zu überleben glaubt, in unerwarteter Gesellschaft.
