Folge 50: Verluste
Alexandra liegt nach ihrem Sturz vom Pferd mit dem Verdacht Beckenbruch im Krankenhaus. Sie verweigert Fabian den Zutritt zu ihrem Zimmer. Sarah weiß, weshalb: Würde Fabian medizinische Details über Alexandras Zustand erfahren, würde ihre Lüge auffliegen. Es käme heraus, dass Alexandra schon seit einer Woche nicht mehr schwanger ist. Als Fabian doch in Alexandras Krankenzimmer kommt, reißen ihm die Worte seiner Frau den Boden unter den Füßen weg ?
