Die Landarztpraxis
Folge 7: Alarm in Wiesenkirchen
34 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 12
Sarah genießt ihre neue Wohngemeinschaft mit Max, Leo und Basti. Sie entschließt sich dazu, ihren Plan, Fabian die Wahrheit über seine Tochter zu sagen, erst einmal aufzuschieben. Doch als eine merkwürdige Anhäufung von Krankheitsfällen die Praxis überflutet, sieht sich Sarah dazu gezwungen, eng mit Fabian zusammenzuarbeiten. Dabei fühlen sich beide plötzlich wieder an früher erinnert, als sie jung waren und ineinander verliebt.
