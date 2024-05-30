Niemals geht man so ganzJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 16: Niemals geht man so ganz
35 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12
Fabian erholt sich nach seinem schweren Autounfall in der Reha, wobei Sarah nicht von seiner Seite weicht. Währenddessen kehrt Fabians Schwester Isa nach 20 Jahren Funkstille in ihre bayerische Heimat zurück. Sie will sich mit ihrem Vater Georg aussprechen. Kaum angekommen, trifft die Kinderärztin auf ihren Jugendschwarm Lukas. Und Bergretter Max wird mit seiner Ex-Frau Marie konfrontiert, die nach 15 Jahren wieder Kontakt zu ihrem Sohn Basti sucht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln