Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 2Folge 26vom 30.09.2025
Folge 26: Andenken

34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Nachdem Fabian sich mit seinem Vater Georg versöhnt hat, ist die Familie Kroiß glücklich vereint. Isa merkt, dass es für sie an der Zeit ist, endlich das Grab ihrer Mutter zu besuchen. Eine Geste, die sie lange mit schlechtem Gewissen vor sich hergeschoben hat. Und Fabian wird klar, dass er sein Familienglück mit Sarah offiziell machen will. Heimlich beginnt er, einen Heiratsantrag zu planen. Doch wie wird Alexandra auf den Wunsch nach schneller Scheidung reagieren?

