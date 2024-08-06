Der Geist aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 55: Der Geist aus der Vergangenheit
35 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Isa macht sich Sorgen um Lukas. Denn dieser ist nach den Neuigkeiten über seine verschollene Frau Doro völlig durch den Wind. Weil Lukas sich erneut mit seiner Vergangenheit und seinen Schuldgefühlen auseinandersetzen muss, befürchtet Isa, dass er sich wieder in das Schneckenhaus zurückziehen könnte, aus dem sie ihn befreit hatte. Und tatsächlich wird der Bergretter hilflos von den Ereignissen überrollt. Denn plötzlich besteht die Möglichkeit, dass seine Frau Doro noch lebt.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln