Die Landarztpraxis
Folge 64: Schmerzhafte Erkenntnis
35 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Sarahs Sorge um Fabian wird bald von der Offenbarung überschattet, was wirklich mit ihm los ist. Sarah muss damit umgehen, dass Fabian sie seit Wochen belogen und stattdessen ausgerechnet seine Ex-Frau Alexandra ins Vertrauen gezogen hat. Für ihre Tochter Leo will Sarah stark sein. Doch in einem ernsten Gespräch mit Fabian gesteht die Ärztin ihm schweren Herzens, dass sie nicht weiß, wie es mit ihnen nach diesem Vertrauensmissbrauch weitergehen soll.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln