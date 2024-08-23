Die Landarztpraxis
Folge 77: Kalt erwischt
34 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12
Sarah ist nach Fabians zweitem Heiratsantrag glücklich. Als dieser jedoch in die konkrete Hochzeitsplanung übergeht, bekommt sie ein ungutes Gefühl. Sarah fällt es schwer, sich reinen Herzens auf die Hochzeit zu freuen. Doch sie will Fabian nicht mit ihren Gefühlen belasten, um keinen Rückfall in seine Medikamentenabhängigkeit zu riskieren. So schwer es Sarah aber auch fällt, sie muss Fabian gegenüber ehrlich sein. Doch wie wird er reagieren?
