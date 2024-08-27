Die Landarztpraxis
Folge 79: Zweite Chancen
35 Min.Folge vom 27.08.2024Ab 12
Sarah macht sich Sorgen um ihre berufliche Zukunft. Als sie mitbekommt, dass Brunner aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hofft sie, dass dieser seine Klage gegen sie noch zurückzieht. Doch Brunner macht ihr klar, dass er Sarah ruinieren will, so wie sie ihn ruiniert hat. Als Sarah ihre Sorgen mit Fabian bespricht, wird dieser aktiv und redet ein weiteres Mal mit Brunner. Doch wird es ihm tatsächlich gelingen, Sarah zu retten und sich als ihr Held zu erweisen?
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln