SAT.1Staffel 2Folge 80vom 28.08.2024
Folge 80: In Wiesenkirchen wird (fast) immer alles gut

35 Min.Folge vom 28.08.2024Ab 12

Nach all den turbulenten Ereignissen der letzten Wochen sieht es zum Glück danach aus, dass in Wiesenkirchen letztendlich immer noch alles ein gutes Ende nimmt. Doch während Sarah, Fabian, Isa und Lukas im Glück schweben, ahnen sie noch nicht, dass sowohl auf sie wie auch auf Alexandra, Max und Bianca noch einige letzte Überraschungen warten. Und diese werden das Leben aller Wiesenkirchener noch einmal ordentlich auf den Kopf stellen.

