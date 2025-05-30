Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 103vom 30.05.2025
34 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12

Chris hält weiter demonstrativ Abstand zu Ella und bestätigt diese in ihrem Glauben, dass er sich ganz auf seine vermeintliche Beziehung mit Linda konzentriert. Da sie nicht weiß, dass Chris sich nur deshalb fernhält, weil er nicht in ihre vermeintliche Beziehung mit Max grätschen will, möchte sie ihrerseits nach vorne sehen. Als ein mysteriöser Patientenfall die beiden zur Zusammenarbeit zwingt, kommen sie sich wieder näher.

