Die Wahrheit kommt ans LichtJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 109: Die Wahrheit kommt ans Licht
35 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12
Ella ist nach Lindas Drohung völlig durch den Wind und findet Trost bei ihrer Familie. Noch ahnt keiner von ihnen, was für ein gewaltiges Geheimnis Georg vor seinen Kindern verbirgt. Obwohl Lukas ihn unter Druck setzt, endlich reinen Tisch zu machen, bringt Georg es lange Zeit nicht fertig, die Wahrheit zu sagen. Doch als diese schließlich doch ans Licht kommt, ist allen klar, dass nichts mehr so sein wird, wie es einmal war.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln