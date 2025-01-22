Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 15 vom 22.01.2025
34 Min. Folge vom 22.01.2025 Ab 12

Sarah ist überglücklich, als sie ihre Approbation zurückbekommt und wieder als Ärztin in der Landarztpraxis praktizieren kann. Sie löst auch direkt einen kniffligen Fall und blickt endlich positiv nach vorn. Unterdessen sucht Georg Fabian in der Entzugsklinik auf. Alexandras Fürsorge für die Waisen-Eier vom Huber-Hof führt Max vor Augen, dass sie nicht nur ausgesprochen attraktiv, sondern auch warmherziger ist, als er dachte. Max lässt diese Erkenntnis nicht kalt.

