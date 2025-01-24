Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Der Held von Wiesenkirchen

SAT.1Staffel 3Folge 17vom 24.01.2025
Der Held von Wiesenkirchen

Der Held von WiesenkirchenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 17: Der Held von Wiesenkirchen

35 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12

Sarah und Feli sind noch immer in der Gewalt der Tankstellendiebe. Trotz gutem Zureden spitzt sich die Lage weiter zu: Die beiden wollen Sarah mit auf ihre Flucht nehmen. Sie wehrt sich gegen den Vorschlag und gerät mit Feli in große Gefahr. Alexandra ärgert sich, dass sich wieder einmal alles nur um Sarah dreht und auch Max sich große Sorgen um sie macht. Sie stößt alle mit ihrer Stichelei gegen Sarah vor den Kopf. Bis Max begreift, worum es wirklich geht ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen