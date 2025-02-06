Die Landarztpraxis
Folge 26: Wiedereinstieg
35 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Fabian kehrt in den Praxisalltag zurück. Sarah verteidigt diese Entscheidung vor Alexandra, die ihn noch nicht für stabil genug hält. Doch heimlich teilt sie die gleichen Sorgen. Die Patienten sehen das ähnlich: Obwohl das Wartezimmer brechend voll ist, will sich keiner von Fabian behandeln lassen. Kann er mit dieser Zurückweisung umgehen oder wird er erneut zu Tabletten greifen?
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln