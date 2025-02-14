Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Von Bienchen und Ziegen

SAT.1Staffel 3Folge 35
Von Bienchen und Ziegen

Von Bienchen und ZiegenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 35: Von Bienchen und Ziegen

35 Min.Ab 12

Sarah muss nicht nur damit umgehen, dass es ihr heimlich einen Stich versetzt, dass Fabian Zeit mit Alexandra verbringt, Alexandra findet Gefallen daran, Sarah damit zu provozieren. Damit ist Streit vorprogrammiert. Als Sarah herausfindet, dass Fabian Leo über ihre Beziehung anlügt, stellt sie ihn zur Rede. Fabian erkennt daraufhin, dass er Angst vor der Wahrheit hat und sucht noch einmal das Gespräch zu Sarah: Ist ihre Beziehung noch zu retten?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen