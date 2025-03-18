Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ohne Familie geht nichts

SAT.1Staffel 3Folge 54vom 18.03.2025
Folge 54: Ohne Familie geht nichts

35 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12

Fabian bereitet die Praxis auf seinen Weggang vor und Sarah und Leo üben fleißig Italienisch. Allen freuen sich für die drei, nur Georg nicht. Er möchte nicht getrennt von ihnen sein. Tatsächlich gerät Isas Operation dazwischen. Fabian möchte Wiesenkirchen erst verlassen, wenn er weiß, dass es seiner Schwester gut geht. Nachdem Bianca von Emilios Seitensprung erfahren hat, stellt sie ihn vor ein Ultimatum: Entweder er beichtet es Sabrina oder sie wird es tun.

