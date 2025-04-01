Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 64vom 01.04.2025
34 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12

Obwohl ihr Kuss mit Chris durch das plötzliche Auftauchen von Klara ausgebremst wurde, hat Ella Schmetterlinge im Bauch. Umso überraschter ist sie, als Chris ihr erklärt, dass er sich vorerst ganz auf Klara konzentrieren will, weil seine Tochter sich vernachlässigt fühlt. Um Bianca von seiner Unschuld zu überzeugen, bittet ein verzweifelter Julian sogar Matti um Hilfe und bringt ihn damit in ein Dilemma: Wenn er die Intrige aufdeckt, wird er Bianca für immer verlieren.

