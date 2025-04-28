Die Landarztpraxis
Folge 81: Er gehört zu mir ...
34 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12
Ella sieht dem ersten Arbeitstag mit Isa mit mulmigen Gefühl entgegen, weil sie ihr nichts von ihrer möglichen Verwandtschaft sagen darf. Zwar lösen Ella und Isa den ersten medizinischen Fall mit Bravour, doch Ella hat ihr gegenüber weiterhin ein schlechtes Gewissen. Chris fängt sie auf und lädt sie zum Abendessen ein. Doch weil er auch vor Linda zu seinen Gefühlen für Ella steht, taucht seine verletzte Ex-Frau auf, um das Date zu sabotieren ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln