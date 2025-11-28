Die Landarztpraxis
Folge 87: Schwere Bürde
35 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Ella belastet es, bis zu Isas Hochzeit mit der Offenbarung zu warten, dass sie ihre Halbeschwester ist. Dass sie als Trauzeugin in die Hochzeitplanungen miteinbezogen wird, macht es für sie nur schwerer. Als sie sich von Chris trösten lässt, kommt es zwischen den beiden fast zu einem Kuss, den Klara beobachtet und sich von ihrem Vater verraten fühlt. Als sie sich aufgewühlt auf den Weg macht, kommt es zu einem folgenschweren Unfall.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln