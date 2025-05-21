Es ist noch lange nicht vorbei ...Jetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 97: Es ist noch lange nicht vorbei ...
35 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
Ella ist nervös, weil Fabian heute anreist. Ehe Isa und sie sich jedoch einen Plan zurechtlegen können, steht Fabian schon in der Praxis und wird von allen freudig empfangen. Doch das Wiedersehen findet ein jähes Ende, als er von Isa die Wahrheit über Ella erfährt. Wütend rauscht er ab und geigt seinem Vater ordentlich die Meinung. Dabei bekommt er das Gefühl, dass Georg mehr weiß, als er ihnen sagt, und versucht, dessen Geheimnis auf den Grund zu gehen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln