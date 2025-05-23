Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Das Missverständnis

SAT.1Staffel 3Folge 99vom 23.05.2025
Das Missverständnis

Das MissverständnisJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 99: Das Missverständnis

33 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12

Ella ist komplett verwirrt, als Chris offenbar mit ihr flirtet. Denn es passt so gar nicht dazu, wie vertraut er gestern auf dem Frühlingsfest mit Linda umgegangen ist. Linda hat derweil erkannt, dass sie handeln muss, um Chris zurückzugewinnen. Geschickt lässt sie es vor Ella so aussehen, als wären Chris und sie schon wieder ein Paar. Aus reinem Selbstschutz geht Ella auf Distanz zu Chris und findet unerwartet Ablenkung.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen