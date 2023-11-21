Die Landarztpraxis
Folge 27: Die verlorene Tochter
34 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 12
Nachdem Leo auch über Nacht nicht nach Hause gekommen ist, macht sich Sarah große Sorgen um ihre Tochter. Erst als Fabian durch einen Zufall Leo findet und sie davon überzeugt, zurück zu ihrer Mutter zu gehen, hat die Ungewissheit ein Ende. Sarah wird bewusst, dass ihre Tochter das Wichtigste in ihrem Leben ist. Und so beschließt sie, Fabian nach Köln zu einem Ärztekongress zu begleiten. Abseits von Wiesenkirchen will sie ihn endlich darüber aufklären, dass er Leos Vater ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln