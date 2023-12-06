Die Landarztpraxis
Folge 38: Mutige Frauen
35 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6
Sarah muss Fabians Entscheidung, mit Alexandra nach München zurückzukehren, sacken lassen. Trotzdem hält sie in der Praxis die Stellung. Georg und Alexandra geraten deswegen heftig aneinander. Als Georg andeutet, Alexandras München-Pläne zu durchkreuzen, droht Alexandra ihm offen damit, sein Geheimnis vor Fabian zu verraten. Leo und Basti küssen sich überraschend, was Leo überfordert. Zeitgleich gesteht Donato Annemarie seine Gefühle. Auch sie reagiert anders als erwartet.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln