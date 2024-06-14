Die Landarztpraxis
Folge 27: Abschied für immer?
35 Min.Folge vom 14.06.2024Ab 12
Am Tag von Daniels Abreise, ringt Isa sich dazu durch, ihn noch ein letztes Mal zu treffen. Tatsächlich nehmen die beiden in einem respektvollen Gespräch Abschied voneinander. Befreit hat Isa das Gefühl, endlich mit ihrem neuen Leben starten zu können, als sie einen folgenschweren Anruf bekommt. Währenddessen bemüht Sarah sich um eine junge Patientin, die mit ihrer Mutter in schwierigen Verhältnissen zu leben scheint. Doch Sarah stößt bei der verschlossenen Frau auf Abweisung.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln