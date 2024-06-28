Und plötzlich ist alles andersJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 28: Und plötzlich ist alles anders
34 Min.Folge vom 28.06.2024Ab 12
Nach Daniels erneutem Zusammenbruch erfährt Isa schockiert, dass ihr Noch-Ehemann an einem tödlichen Hirntumor leidet. Plötzlich erscheinen die Ereignisse der Vergangenheit in einem völlig neuen Licht - denn der Hirntumor erklärt Daniels Wesensveränderung. Waren seine aggressiven Ausbrüche, wegen derer Isa sich von ihm getrennt hat, nur Symptome einer Krankheit? Während Isa hadernd nicht mehr weiß, was sie fühlen soll, rückt eine Zukunft mit Lukas in weite Ferne.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln