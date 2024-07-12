Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 2Folge 47vom 12.07.2024
35 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 12

Zwar ist Isa erleichtert, dass Daniel endlich festgenommen wurde. Allerdings spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu, als ihr Vater Georg einen Schwächeanfall erleidet. War die harte Auseinandersetzung mit Daniel doch zu viel für den alten Mann? Auch Sarah sorgt sich um Georg und die vielen Patienten, die mit einem mysteriösen Hautausschlag in der Praxis auftauchen. In dem ganzen Trubel entgeht ihr jedoch, dass Fabian hinter ihrem Rücken heimlich Tabletten nimmt.

