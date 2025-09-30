Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 48vom 30.09.2025
35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Isa ist erleichtert, als es ihrem Vater nach dem Schwächeanfall besser geht. Zwar ist sein Herz mitgenommen, sterben wird er jedoch nicht. So könnte Isa sich nun Lukas zuwenden, doch der muss ausgerechnet jetzt zu einem Bergretter-Lehrgang. Währenddessen stellt Alexandra fest, dass Sarah nichts von Fabians Tablettenabhängigkeit ahnt. Sie ist als einzige hinter sein Geheimnis gekommen. Wie wird die verletzte Ex-Frau mit diesem heiklen Wissensvorsprung umgehen?

