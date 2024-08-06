Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Der Geist aus der Vergangenheit

SAT.1Staffel 2Folge 55vom 06.08.2024
Der Geist aus der Vergangenheit

Der Geist aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 55: Der Geist aus der Vergangenheit

35 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12

Isa macht sich Sorgen um Lukas. Denn dieser ist nach den Neuigkeiten über seine verschollene Frau Doro völlig durch den Wind. Weil Lukas sich erneut mit seiner Vergangenheit und seinen Schuldgefühlen auseinandersetzen muss, befürchtet Isa, dass er sich wieder in das Schneckenhaus zurückziehen könnte, aus dem sie ihn befreit hatte. Und tatsächlich wird der Bergretter hilflos von den Ereignissen überrollt. Denn plötzlich besteht die Möglichkeit, dass seine Frau Doro noch lebt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen