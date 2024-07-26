Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Geständnis

SAT.1Staffel 2Folge 57vom 26.07.2024
Geständnis

GeständnisJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 57: Geständnis

35 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12

Isa ist besorgt um Lukas, weil ihn die Unsicherheit quält, ob seine verschollene Frau noch am Leben ist. Und falls doch, wieso hat sie sich all die Jahre nicht bei ihm gemeldet? Lukas ist so durch den Wind, dass er auf der Arbeit einen schwerwiegenden Fehler macht und dadurch Emilio in Gefahr bringt. In der Hoffnung, für Klarheit zu sorgen und Lukas dadurch zu helfen, fasst Isa schweren Herzens all ihren Mut zusammen und gesteht ihm die Wahrheit: Doro hatte eine Affäre.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen