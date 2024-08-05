Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Die Hochzeit

SAT.1Staffel 2Folge 63vom 05.08.2024
Die Hochzeit

Die HochzeitJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 63: Die Hochzeit

35 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12

Der große Tag steht vor der Tür: Während sich ganz Wiesenkirchen voller Vorfreude auf die Traumhochzeit vorbereitet, kann Sarah es kaum erwarten, endlich Fabians Ehefrau zu werden. Gleichzeitig kämpft Fabian mit aller Macht gegen seine Entzugserscheinungen. Fabian will um jeden Preis Sarah das Ja-Wort geben. Doch auf dem Weg zur Hochzeit erkennt Fabian, dass er Sarah so unmöglich unter die Augen treten kann und trifft eine verhängnisvolle Entscheidung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen