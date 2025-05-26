Die Landärztin und der BergretterJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 100: Die Landärztin und der Bergretter
35 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Nach dem gestrigen feuchtfröhlichen Abend wacht Ella neben Max im Bett auf. Zwischen ihnen ist jedoch nichts gelaufen, sie haben nur freundschaftlich gequatscht. Das interpretiert Feli jedoch ganz anders, als sie die beiden aus Ellas Zimmer kommen sieht und befeuert die Wiesenkirchner Gerüchteküche: Sind Max und Ella ein Paar? Chris wird davon kalt erwischt. Denn eigentlich hatte er sich vorgenommen, Ella heute seine Gefühle zu gestehen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln