SAT.1Staffel 3Folge 38vom 10.07.2025
Folge 38: Zerbrochenes Glück

35 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12

Alexandras Plan hat Erfolg: Fabian und Sarah streiten heftig, weil er ihr vorwirft, unter einem Vorwand Schluss gemacht zu haben, weil sie in Wahrheit mit Chris zusammen sein will. Sarah ist so getroffen, dass sie ihm den Ehering zurückgibt. Während Sarah anschließend Chris aus dem Weg geht, um ihm nach seinem Liebesgeständnis keine falschen Hoffnungen zu machen, wird Fabian von Alexandra auf andere Gedanken gebracht.

SAT.1
