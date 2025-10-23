Die Landarztpraxis
Folge 39: Überraschung!
35 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Fabian bemüht sich, seine Eifersucht über Sarah und Chris im Zaum zu halten, um die Beziehung zu Sarah nicht weiter zu zerstören. Ein medizinischer Notfall stellt ihn schneller auf die Probe als gedacht: Er muss ausgerechnet mit Chris zusammenarbeiten. Als Sarah vor Annemarie weiter daran festhält, dass Chris und sie nur Freunde sind, führt Annemarie ihr vor Augen, dass sie sich etwas vormacht. Sarah muss sich fragen, ob zwischen Chris und ihr mehr als nur Freundschaft ist.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln