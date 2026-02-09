Die Landarztpraxis
Folge 26: Verpasste Chance
35 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Vicki ist überrumpelt, als sich die Unbekannte als Simons Ex-Frau Christin entpuppt. Doch nicht nur Christins Versuch, mit Simon zu reden, wird von diesem abgewiesen. Auch von Vicki stößt er erneut von sich. Deswegen geht Vicki mit deutlichen Worten aus Selbstschutz zu Simon auf Distanz. Während Vicki sich mit Fabian und den Raichinger-Männern ablenkt, ahnt sie nicht, dass Simon vor ihrer Tür steht, dazu bereit, sich Vicki endlich über seine Vergangenheit anzuvertrauen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln