Die Landarztpraxis
Folge 3: Der wunde Punkt
35 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Weil Vicki nichts von dem Zerwürfnis zwischen Max und Basti weiß, reißt sie die nächste Wunde auf, als sie sich nach ihrem Neffen erkundigt. Max geht daraufhin Vicki wütend an und trifft dabei unwissentlichen in eine tiefsitzende Wunde, die sie mit sich rumträgt und vor allen verbirgt. Währenddessen müssen sich Fabian und Isa fragen, ob Georg den Brand in der Hütte absichtlich verursacht hat, damit seine Kinder sich wieder mit ihm versöhnen.
