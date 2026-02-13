Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 30vom 13.02.2026
Folge 30: Freunde zum Verlieben

35 Min. Folge vom 13.02.2026 Ab 12

Als Fabian auf die Ungewissheit bezüglich Georgs möglicher Demenz zurückgeworfen wird, fängt Vicki ihn tröstend auf und will nicht zulassen, dass er sich in seiner Sorge einsam zu Hause verkriecht. So sagt sie kurzerhand eine Verabredung mit Simon ab und ruft die Freunde zusammen. Fabian berührt nicht nur Vickis Einsatz für ihn, ihre warmherzige und unbeschwerte Art zieht ihn immer weiter in ihren Bann, was Vicki in ihrer freundschaftlichen Arglosigkeit entgeht.

