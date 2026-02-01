Zeit heilt keine WundenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 32: Zeit heilt keine Wunden
35 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Während Vicki nach dem Kuss bereit ist, Simon endlich ihre Gefühle zu gestehen, kämpft dieser mit den Geistern seiner Vergangenheit. Zwar fühlt auch er sich stark zu Vicki hingezogen, doch er muss sich fragen, ob er wegen des traumatischen Todes seines Sohnes nicht doch zu kaputt für eine glückliche Zukunft ist. Bevor Vicki ihm ihre Gefühle gestehen kann, macht Simon ihr klar, dass er nicht bereit für etwas Neues ist und bricht damit unwissentlich Vickis Herz.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln