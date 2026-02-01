Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 4Folge 32vom 17.02.2026
Folge 32: Zeit heilt keine Wunden

35 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Während Vicki nach dem Kuss bereit ist, Simon endlich ihre Gefühle zu gestehen, kämpft dieser mit den Geistern seiner Vergangenheit. Zwar fühlt auch er sich stark zu Vicki hingezogen, doch er muss sich fragen, ob er wegen des traumatischen Todes seines Sohnes nicht doch zu kaputt für eine glückliche Zukunft ist. Bevor Vicki ihm ihre Gefühle gestehen kann, macht Simon ihr klar, dass er nicht bereit für etwas Neues ist und bricht damit unwissentlich Vickis Herz.

