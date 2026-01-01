Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Wunden, die nicht heilen

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 08.01.2026
Wunden, die nicht heilen

Wunden, die nicht heilenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 4: Wunden, die nicht heilen

34 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Vicki wird von ihrer Freundin Isa darin bestärkt, die Versöhnung mit Max nicht aufzugeben. Als dieser ihr tatsächlich ein kleines Zeichen der Hoffnung schenkt, kann Vicki zur Abwechslung mal für Marc da sein, dem das große Interesse der Wiesenkirchener an seiner Person zusetzt. Weil Julian wegen seiner Geschäfte unter Druck steht, überzeugt Bianca ihn davon, nach Frankfurt zu fahren, um alles zu regeln. Dabei könnte es mit der Geburt des gemeinsamen Kindes jederzeit losgehen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen