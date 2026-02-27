Die Landarztpraxis
Folge 41: Ein Mann sieht rot
35 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Vicki weiß nicht, dass Simon sich nur von ihr distanziert hat, um sie zu schützen. Denn die Vergangenheit droht ihn einzuholen. Der Unfallfahrer, der seinen Sohn auf dem Gewissen hat, soll frühzeitig aus der Haft entlassen werden. Als Simon deshalb seine Emotionen nicht im Griff hat, ahnt Vicki, dass sein Verhalten auf den Verlust seines Sohnes zurückzuführen ist. Während Vicki nicht weiß, wie sie Simon helfen soll, trifft der eine folgenschwere Entscheidung.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln