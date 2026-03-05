Die Landarztpraxis
Folge 44: Bauchgefühl
34 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Vicki wundert sich, warum Simon versucht hat, sie anzurufen. Daraufhin erfährt sie von Julian den eigentlichen Grund für Simons plötzliche Abreise. Auch wenn Julian glaubt, dass er sich zurückgezogen hat, um in Ruhe alles verarbeiten zu können, lässt Vicki ein ungutes Gefühl nicht los. Vickis Sorge wird befeuert, als sie mitbekommt, dass Simon sich in Frankfurt aufhält. Denn dort wird der Mann, der seinen Sohn auf dem Gewissen hat, bald aus der Haft entlassen.
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln