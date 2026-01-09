Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 5vom 09.01.2026
35 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Als bei Bianca die Wehen einsetzen, fährt Vicki sie sofort ins Krankenhaus. Doch schon auf dem Weg dahin geht die Geburt bereits los. Notgedrungen muss Vicki am Straßenrand anhalten und mit Hilfe von Simon, der Julian hergebracht hat, das Kind auf die Welt bringen. Obwohl die Geburt offenbar Simons geheimes Trauma triggert, geht er Vicki professionell zur Hand. Und so realisiert Vicki verwundert, dass Simon medizinische Fachkenntnisse haben muss.

