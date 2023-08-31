Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lieblingsmarken der Deutschen

Kabel EinsStaffel 2Folge 1vom 31.08.2023
90 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 6

Lidl ist der größte Discount-Lebensmittelmarkt Europas mit deutschen Wurzeln. Innerhalb von 50 Jahren legt der Supermarkt-Riese eine rasante Erfolgsgeschichte hin und bedient täglich Tausende von zufriedenen Kunden. Doch wie schafft es der Discounter, Lebensmittel zu günstigen Preisen anzubieten? Die Reportage taucht tief in das Lidl-Imperium ein, erzählt die Entstehungsgeschichte und hinterfragt, ob sich Lidl wirklich lohnt.

